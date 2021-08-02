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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:55
doba написав:
Так, це я мав на увазі бажаний заробіток інвестора який придбав в 21 році квартиру по ціні 860$ m/2
і зараз очікує продати по 1250$
Я в грудні 2020 придбав ще дешевше;) >>>
Долярчик написав:Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що, товариство - "льод тронулса!"©
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда?
Ну не в іпотеку ж лізти!
До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...
Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!
А я якраз недавно був у відпустці, то заходив на оглядини своєї квіточки/підписував акт прийому-передачі квартири...
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:05
Успіх написав:
До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...
Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!
1. лифт работает или плитку руками на 16й этаж носить?
2. вода/канализация. хотя бы руки помыть и пописять (не на руки).
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:53
5702273:Успіх"
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Bolt написав: Успіх написав:
Що ж ви так собі "стріляєте в ногу"?))
Ваша ДВОХ-кімнатна(напевно 50-60м2) в НЕдупі світу - за якихось нещасних 8-9К/міс оренда, а моя маленька квіточка(28м2 - а в оголошенні і того менша 24м2) біля колії на Левандівці - і то 10К/міс!!!
Ну як, плять, так?©
Ну як така дорога петрушка на Левандівці?
Спостерігаємо. Оголошення далі активне. 😏Подивимось, коли почнуть знижувати ціну до пучка петрушки з Привокзального базара. 😎
Опача - вже 9 000!
Пішло зниження до пучка петрушки
Але ще залишається "7К, як з куща!"©
Ну, і дивного нічого, так як там же ремонт не "дизайнерський"!
(полички кріпляться, як в ремонтах орка мрочковського)
А вішак в коридорі який оригінальний))
І де на кухні витяжка?
Невже так гарно замаскували у верхню тумбочку?(щось сумніваюсь)
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холодильник і мікрохвильовку могли зробити вбудованими, а так виглядає з крайньою тумбочкою як біла ворона
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:54
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)
Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁
а мій оКРЖН забудовник поки що морозиться і хоче щоб йому доплатили за понесені окупаційні збитки, але чекай невідомо скільки поки він здасть майже готове
Куйово.
А скільки хоче доплати?
І які саме "окупаційні збитки"? Пошкоджеий обстрілами ЖК?
Чи просто свій "касовий розрив" хочуть перекласти на інвесторів?
в одному будинку кілька вікон винесло (хз. чи їх тоді засклили), от і касовий розрив намалювався
як на мене, має бути папір із оцінкою збитків з підписами і печатками вповноважених осіб, та бумага із торгової палати про форсмажор
почекаю, чим закінчиться тягомотина, чи дадуть ключі і свідоцтво, чи судом, чи як, але мені в них купувати наступну кавалірку та оточувати Київ нема довіри, ліпше нахалбуд КРЖН, чим шахрайбуд оКРЖН
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:02
Успіх написав:
А я якраз недавно був у відпустці, то заходив на оглядини своєї квіточки/підписував акт прийому-передачі квартири...
Долярчику
Є інфа, що на поверсі замість заявлених 14 квартир реально 19?!
При попередньому плануванні-994квартири, зараз уже 1602?
Як це впарили "інвесторам"?
І чи правда, що стеля-2,5м?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:49
vitaliiangel написав: Успіх написав:
До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...
Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!
1. лифт работает или плитку руками на 16й этаж носить?
2. вода/канализация. хотя бы руки помыть и пописять (не на руки).
Ну дивись - я з татом вирішили, що до літа починати ремонт не будемо, то якось це все і не питали
Але, з того що я бачив:
1. В сусідньому будинку вже в деяких квартирах живуть(було видно через вікна одяг сушиться) але дуууууже мінімально таких квартир. Також в сусідніх будинках, які раніше здані - комерція на перших поверхах вже трохи працює(продукти, зоомагазин, "чистенько" і ще щось)
2. Біля мого будинку(моєї секції) з одного боку подвір'я вже облаштоване, а з іншого(там де входи у під'їзди) - тільки трохи, а решта ще буд-хлам не прибраний, болото подекуди, бо близько ще триває будівництво/риють котлован під школу/садочок(які були заплановані)
2. В середині МЗК якось ще не до кінця завершені... - шафки, де лічильники, ще немає, подекуди якісь дроти звисають.
Двері ліфтів, наче, є(тобто НЕ пуста шахта)
3. Вхідні двері обгорнуті клейонкою, є два замка(верхній і нижній)
В коридор запушена труба/кільце опалення(нагадаю, що там котельня на даху)
Також заведена електрика(ел-щиток є)
І заведена у ванну труба холодної води(заглушена/запаєна)
Каналізація теж є(заглушка запхана на стояку)
Підлога, менш-більш рівна, то як я і казав колись - можна зекономити на стяжці
(зразу класти плитку)
А от стіни і стелю таки треба буде перетягнути хоч один разок гіпсовою штукатуркою, щоб потім ворсистим валиком...(ну ти в курсі)
п.с.
А приняли ми з татом таке рішення (щоб ремонт літом починати) бо:
1. Ще будинок не зданий(обіцяють на літо здачу)
2. Нам сказали, що якщо ми хочемо вже ремонт робити, то підписуємо ще певні папери і можемо зразу приступати до ремонту, але!!! - але зразу почнеться рахуватись квартплата(вивіз сміття) і т.п.
(а так покищо нічого не нараховується)
3. Нам сказали, що ЧОМУСЬ(?) власники не дуже поспішають робити ремонти(а отут мені треба було мабуть запитати про ліфт і про постачання води, але я щось забув...) Хоча я це можу і по телефону запитати, але покищо мені це не потрібно.
4. Та і хто буде зараз орендувати в будинку, де будуть ще повним ходом робити ремонти?
5. Та і є варіант/надія, що влітку я вже буду вдома/звільнений
і вдвох з тато знову зробимо разом ремонт, як колись у добрі-давні часи у своїй квіточці в Авалоні!
Тож, я навіть, і сам думав, що раніше початку осені(вересня) здавати в оренду немає сенсу...
Поспішати - нема куди!))
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:58
jump написав: Успіх написав:
А я якраз недавно був у відпустці, то заходив на оглядини своєї квіточки/підписував акт прийому-передачі квартири...
Долярчику
Є інфа, що на поверсі замість заявлених 14 квартир реально 19?!
При попередньому плануванні-994квартири, зараз уже 1602?
Як це впарили "інвесторам"?
І чи правда, що стеля-2,5м?
Ні, "зайвих" квартир/дверей - я не побачив(може в інших будинках/чергах таке впарили)
І я вже раніше писав, що моя квартира вийшла на чуть більше 1 м2 більша заявленої площі! Тобто, якщо б вони вліпили додаткові квартири, то площа б мала бути меншою заявленої, а не навпаки!
І так - висота стелі казали 2,5м, але то вони чистову озвучують з врахуванням стяжки.
А так то є 2,6м
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:59
Успіх написав:
Ну дивись - я з татом вирішили, що до літа починати ремонт не будемо, то якось це все і не питали
Успіх написав:
А приняли ми з татом таке рішення (щоб ремонт літом починати) бо:
у меня есть кейс как лифт запустили через 5 месяцев после сдачи. и да тоже жили. По котельной надо выяснять, насколько я помню её запускают если какое-то количество людей проживает (чёто-то там подписывают и пользуется отоплением). Иначе будет "мы вас отпаливали платите", а половина квартир скажет "мы не просили нас отапливать". Я тебя не пугаю, но без воды/лифта летом там будет нечего делать. А зимой без отопления.
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