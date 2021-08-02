Додано: Суб 23 бер, 2024 18:49

vitaliiangel написав: Успіх написав: До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...

Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти! До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!

1. лифт работает или плитку руками на 16й этаж носить?

2. вода/канализация. хотя бы руки помыть и пописять (не на руки). 1. лифт работает или плитку руками на 16й этаж носить?2. вода/канализация. хотя бы руки помыть и пописять (не на руки).

Ну дивись - я з татом вирішили, що до літа починати ремонт не будемо, то якось це все і не питалиАле, з того що я бачив:1. В сусідньому будинку вже в деяких квартирах живуть(було видно через вікна одяг сушиться) але дуууууже мінімально таких квартир. Також в сусідніх будинках, які раніше здані - комерція на перших поверхах вже трохи працює(продукти, зоомагазин, "чистенько" і ще щось)2. Біля мого будинку(моєї секції) з одного боку подвір'я вже облаштоване, а з іншого(там де входи у під'їзди) - тільки трохи, а решта ще буд-хлам не прибраний, болото подекуди, бо близько ще триває будівництво/риють котлован під школу/садочок(які були заплановані)2. В середині МЗК якось ще не до кінця завершені... - шафки, де лічильники, ще немає, подекуди якісь дроти звисають.Двері ліфтів, наче, є(тобто НЕ пуста шахта)3. Вхідні двері обгорнуті клейонкою, є два замка(верхній і нижній)В коридор запушена труба/кільце опалення(нагадаю, що там котельня на даху)Також заведена електрика(ел-щиток є)І заведена у ванну труба холодної води(заглушена/запаєна)Каналізація теж є(заглушка запхана на стояку)Підлога, менш-більш рівна, то як я і казав колись - можна зекономити на стяжці(зразу класти плитку)А от стіни і стелю таки треба буде перетягнути хоч один разок гіпсовою штукатуркою, щоб потім ворсистим валиком...(ну ти в курсі)п.с.А приняли ми з татом таке рішення (щоб ремонт літом починати) бо:1. Ще будинок не зданий(обіцяють на літо здачу)2. Нам сказали, що якщо ми хочемо вже ремонт робити, то підписуємо ще певні папери і можемо зразу приступати до ремонту, але!!! - але зразу почнеться рахуватись квартплата(вивіз сміття) і т.п.(а так покищо нічого не нараховується)3. Нам сказали, що ЧОМУСЬ(?) власники не дуже поспішають робити ремонти(а отут мені треба було мабуть запитати про ліфт і про постачання води, але я щось забув...) Хоча я це можу і по телефону запитати, але покищо мені це не потрібно.4. Та і хто буде зараз орендувати в будинку, де будуть ще повним ходом робити ремонти?5. Та і є варіант/надія, що влітку я вже буду вдома/звільненийі вдвох з тато знову зробимо разом ремонт, як колись у добрі-давні часи у своїй квіточці в Авалоні!Тож, я навіть, і сам думав, що раніше початку осені(вересня) здавати в оренду немає сенсу...Поспішати - нема куди!))