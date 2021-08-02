Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:25
Natt написав:
Тобто просто на перекриття?
Саме так))
Але я для Вас(саме для Вас) маю більш шокуючу новину, але не знаю, чи казати?
Повязана вона з ...
Пам'ятаєте про ігри моїх двох синочків?)) - "м'яким мячиком", яким вони іноді полюбляли(і ще полюбляють) бавитись в квартирі))
Bolt написав:
Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке...
Ну отож - "чому б і ні?"!
А сходинка буде нормальок, якщо її зробити не дуже вузенькою, а наприклад 30см , щоб нормально стати на неї на цілу ступню.
Там, як-не-як, а економія на стяжці(мінімум 1 майбутня орендна плата)
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Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49
Що в тій ситуації можна зробити? Маманя вже 2 місяці сидить без води.Всім пофіг.
https://www.ukr.net/news/details/lviv/102833867.html
Bolt
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Додано: Нед 31 бер, 2024 05:20
Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal
Bolt
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:11
Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.
Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.
roberto dark
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Додано: Нед 31 бер, 2024 17:20
roberto dark написав:
Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.
Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.
У залізничників, як раз місячна ЗП така, як там хочуть за оренду, так, що ЦА буде дещо іншою-бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день. 😎
Bolt
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:28
Bolt написав:
бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день.
Чекайте, нехай я тільки вийду з в'язниці... ой, тфу, як так можна помилитись?
- одним словом, прийду з фронту, то тоді через деякий час чекайте тут допис: "Здав свій смарт на рік за 7Кгрн, як з куща!"©😁 (або й за 8-9-10Крн)
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:32
Успіх написав: Bolt написав:
бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день.
Чекайте, нехай я тільки вийду з в'язниці... ой, тфу, як так можна помилитись?
- одним словом, прийду з фронту, то тоді через деякий час чекайте тут допис: "Здав свій смарт на рік за 7Кгрн, як з куща!"©😁 (або й за 8-9-10Крн)
7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь. Сколько в ремонт планируешь вложить?
vitaliiangel
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:33
vitaliiangel написав:
7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн
Успіх
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:34
Успіх написав: vitaliiangel написав:
7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн
с котами? у тебя поджелудочная тебе с котами нельзя.
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в Нед 31 бер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:35
vitaliiangel написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн
с котами?
З куркою
З свининою - 160
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