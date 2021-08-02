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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:25

За крок до перевороту думок©))

  Natt написав:Тобто просто на перекриття?
Саме так))

Але я для Вас(саме для Вас) маю більш шокуючу новину, але не знаю, чи казати? :oops:
Повязана вона з ...
Пам'ятаєте про ігри моїх двох синочків?)) - "м'яким мячиком", яким вони іноді полюбляли(і ще полюбляють) бавитись в квартирі)) :D
  Bolt написав:Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке...
Ну отож - "чому б і ні?"!

А сходинка буде нормальок, якщо її зробити не дуже вузенькою, а наприклад 30см , щоб нормально стати на неї на цілу ступню.

Там, як-не-як, а економія на стяжці(мінімум 1 майбутня орендна плата) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:49

Що в тій ситуації можна зробити? Маманя вже 2 місяці сидить без води.Всім пофіг.
https://www.ukr.net/news/details/lviv/102833867.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 05:20

Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:11

  Bolt написав:Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal

Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.

Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:20

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal

Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.

Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.

У залізничників, як раз місячна ЗП така, як там хочуть за оренду, так, що ЦА буде дещо іншою-бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bolt написав:бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день.
Чекайте, нехай я тільки вийду з в'язниці... ой, тфу, як так можна помилитись? :) - одним словом, прийду з фронту, то тоді через деякий час чекайте тут допис: "Здав свій смарт на рік за 7Кгрн, як з куща!"©😁 (або й за 8-9-10Крн) :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:32

  Успіх написав:
  Bolt написав:бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день.
Чекайте, нехай я тільки вийду з в'язниці... ой, тфу, як так можна помилитись? :) - одним словом, прийду з фронту, то тоді через деякий час чекайте тут допис: "Здав свій смарт на рік за 7Кгрн, як з куща!"©😁 (або й за 8-9-10Крн) :lol:

7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь. Сколько в ремонт планируешь вложить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн :)
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:34

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн :)

с котами? у тебя поджелудочная тебе с котами нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 бер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:35

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь
В Лимані шаурма 140грн :)

с котами?

З куркою :D
З свининою - 160
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