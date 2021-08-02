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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:35

  Bolt написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Підлога, менш-більш рівна, то як я і казав колись - можна зекономити на стяжці :wink: (зразу класти плитку)

Тобто просто на перекриття? :shock:

Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке... 😏


В пеклі для таких є окремий казан з температурою на 100С більше.
finuser521
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Повідомлень: 74
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  #<1 ... 9979989991000
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