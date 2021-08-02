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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:35
Bolt написав: Natt написав: Успіх написав:
Підлога, менш-більш рівна, то як я і казав колись - можна зекономити на стяжці
(зразу класти плитку)
Тобто просто на перекриття?
Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке... 😏
В пеклі для таких є окремий казан з температурою на 100С більше.
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