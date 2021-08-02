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Але я для Вас(саме для Вас) маю більш шокуючу новину, але не знаю, чи казати? Повязана вона з ... Пам'ятаєте про ігри моїх двох синочків?)) - "м'яким мячиком", яким вони іноді полюбляли(і ще полюбляють) бавитись в квартирі))
Bolt написав:Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке...
Ну отож - "чому б і ні?"!
А сходинка буде нормальок, якщо її зробити не дуже вузенькою, а наприклад 30см , щоб нормально стати на неї на цілу ступню.
Там, як-не-як, а економія на стяжці(мінімум 1 майбутня орендна плата)
Успіх написав:А так щось в голові цифра крутиться 200 000грн, якщо своїми руками на дембелі
в 2023 вложил примерно 200к в родительскую квартиру. Не менял сантехнику (кроме бойлера), газплиту, кух.мебель и ванную (всё перечисленное было относительно свежее). Стены не штукатурил. Переклеил новые обои и всё. Так что вполне реально в 250-270 тыс вложиться. Если не сильно экономить. Нанимал только человека менявшего бойлер. И да папа в э.отопление в 2020 успел вложить 20 тыс (отдельная проводка, керамические панель, терморегуляторы, документация)