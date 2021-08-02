RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:25

За крок до перевороту думок©))

  Natt написав:Тобто просто на перекриття?
Саме так))

Але я для Вас(саме для Вас) маю більш шокуючу новину, але не знаю, чи казати? :oops:
Повязана вона з ...
Пам'ятаєте про ігри моїх двох синочків?)) - "м'яким мячиком", яким вони іноді полюбляли(і ще полюбляють) бавитись в квартирі)) :D
  Bolt написав:Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке...
Ну отож - "чому б і ні?"!

А сходинка буде нормальок, якщо її зробити не дуже вузенькою, а наприклад 30см , щоб нормально стати на неї на цілу ступню.

Там, як-не-як, а економія на стяжці(мінімум 1 майбутня орендна плата) :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6161
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:49

Що в тій ситуації можна зробити? Маманя вже 2 місяці сидить без води.Всім пофіг.
https://www.ukr.net/news/details/lviv/102833867.html
Bolt
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 06:20

Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal
Bolt
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:11

  Bolt написав:Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal

Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.

Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:20

  roberto dark написав:
  Bolt написав:Ще одна квартира в Долярековому будинку, до речі в того самого Рига, що і попередню здає:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... g%7Cnormal

Виглядає на зразок самого дешманського ремонту, який тільки можна собі уявити, в наші дні, в новобудові.

Звичайно це все "щастя" пожовтіє, потріскає, повідклеюється та зламається найближчими роками. Відношення умовного орендатора-залізничника до чужого майна також прискорить цей процес.

У залізничників, як раз місячна ЗП така, як там хочуть за оренду, так, що ЦА буде дещо іншою-бабці, які не встигли розпродати на Привокзальному петрушку і лишились на наступний день. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

прийду з фронту, то тоді через деякий час чекайте тут допис: "Здав свій смарт на рік за 7Кгрн, як з куща!"©😁 (або й за 8-9-10Крн) :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6161
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:32

7 мало. за эти деньги на свободе уже шаурму не купишь. Сколько в ремонт планируешь вложить?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22733
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:35

  Bolt написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Підлога, менш-більш рівна, то як я і казав колись - можна зекономити на стяжці :wink: (зразу класти плитку)

Тобто просто на перекриття? :shock:

Якщо більш-менш рівний моноліт, то чому б і ні?! Правда потім при вході в квартиру буле 6-8см сходинка. Але то таке... 😏


В пеклі для таких є окремий казан з температурою на 100С більше.
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 29.06.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:Сколько в ремонт планируешь вложить?
Мінімум))
Як я можу знати, якщо я на 2+ роки "випав із життя"?))

Можна звичайно всі ціни "пробити" по Епіку, але це треба мати бажання і час))

А так щось в голові цифра крутиться 200 000грн, якщо своїми руками на дембелі :D
  finuser521 написав:В пеклі для таких є окремий казан з температурою на 100С більше
Ви сплутали))
Такий окремий казан є для тих, хто Не передбачив/не продумав план і НЕ прийняв закон демобілізації за 2р.! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6161
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

  Успіх написав:А так щось в голові цифра крутиться 200 000грн, якщо своїми руками на дембелі
в 2023 вложил примерно 200к в родительскую квартиру. Не менял сантехнику (кроме бойлера), газплиту, кух.мебель и ванную (всё перечисленное было относительно свежее). Стены не штукатурил. Переклеил новые обои и всё. Так что вполне реально в 250-270 тыс вложиться. Если не сильно экономить. Нанимал только человека менявшего бойлер. И да папа в э.отопление в 2020 успел вложить 20 тыс (отдельная проводка, керамические панель, терморегуляторы, документация)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22733
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 877, 878, 879
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8788 6906447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 11:24
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2475, 2476, 2477
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24764 16525795
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 21:35
Faceless
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 214690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5217)
02.04.2024 11:51
Ринок ОВДП (6001)
02.04.2024 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.