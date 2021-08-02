vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:00
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
|