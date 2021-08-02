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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:00

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн :D

Але це все вже після плану Б :D
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  #<1 ... 9979989991000
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