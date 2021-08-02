vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:00
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vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
Додано: Пон 08 кві, 2024 19:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Например.
Две студии и две однухи для аренды.
10+10+15+15.
Ремонт 50 куе.
Roi = 11%
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 21:51
Цікаво.
13 березня коли побачив це оголошення було 10 к, потім опустили до 9 к
Зараз підняли до 11 к.
Яку траву вони курять?! 🤷♂️
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