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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:00

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн :D

Але це все вже після плану Б :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... ULN7s.html

Например.
Две студии и две однухи для аренды.
10+10+15+15.
Ремонт 50 куе.
Roi = 11%
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:51

  Bolt написав:В Долярековому будинку, вже піщли хати в оренду:

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/noviy-b ... UJLJE.html

Цікаво.
13 березня коли побачив це оголошення було 10 к, потім опустили до 9 к

Зараз підняли до 11 к.
Яку траву вони курять?! 🤷‍♂️
Bolt
 
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