vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:00
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vitaliiangel
Зрозуміло.
Мабуть, треба таки думати про цифру 300 000грн, а не 200 000грн
Але це все вже після плану Б
Додано: Пон 08 кві, 2024 19:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Например.
Две студии и две однухи для аренды.
10+10+15+15.
Ремонт 50 куе.
Roi = 11%
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 21:51
Цікаво.
13 березня коли побачив це оголошення було 10 к, потім опустили до 9 к
Зараз підняли до 11 к.
Яку траву вони курять?! 🤷♂️
Додано: Чет 11 кві, 2024 10:13
Ціну не можуть скласти)
Додано: Чет 11 кві, 2024 10:24
Скріш за все там умовний Долярек найняв рига, той поставив 10 к, потім знизив до 9, потім власник наштовхав людей ригу і підняли до 11 к🤦♂️Ніяк не призвичаяться до думки, що доведеться за пучок петрушки перекупкам з Привокзального здавати. 😺
Пи. Си
Практично кожного дня оновлюють оголошення зі свіжою датою. Смішно. Цікаво, скільки воно вже насправді висить?!
Додано: Сер 17 кві, 2024 07:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так з таким простим/однаковим ремонтом є щось 2 чи 3 квартири. Власник купив однакові матеріали(щоб зекономити) і зробив 2 чи 3 однакові ремонти))
І не може скласти ціну, бо інші аналогічні по метражу(але з кращим ремонтом) висять з ціною 15К... 16К...
Але є і інші цікаві варіанти за 10К
Для молодої сім'ї з дитиною до шкільного віку(хоч пишуть "без дітей" - дивно)
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:13
vitaliiangel
Обігнали Київ.
Щось мені вже як півроку тому "відпало бажання", навіть, розглядати під є-оселю - хоч, наче, вигідно і під 7%, не говорячи вже про 3%!
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:35
если у тебя сбережения в баксах гривневая е-оселя привлекательна, после девала до 50 который выглядит неизбежным, погасишь весь кредит.
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