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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:56
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
Може мені далеко не ходити, а в Слов'янську, чи Краматорську купити?
Дуже дешево і дуже сердито!
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