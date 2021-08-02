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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26

  Успіх написав:Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:56

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.

Може мені далеко не ходити, а в Слов'янську, чи Краматорську купити? :lol:
Дуже дешево і дуже сердито! :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:39

Ого. Ціна х2
https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 989792235/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Bolt написав:Ого. Ціна х2
https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 989792235/

Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!

На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх)

х3 :lol:
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  #<1 ... 99899910001001
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