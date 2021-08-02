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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:56
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
Може мені далеко не ходити, а в Слов'янську, чи Краматорську купити?
Дуже дешево і дуже сердито!
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:39
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Bolt
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх)
х3
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Додано: Чет 18 кві, 2024 22:43
Успіх написав:
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх)
х3
Між 16 к (реальними) і 35 к (віртуальними) х3?! 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:03
Bolt написав: Успіх написав:
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх
)
х3
Між 16 к (реальними) і 35 к (віртуальними) х3?! 😏
то я цікаво порахував))
16000х28=448 000грн
35000×39(цей курс брав, бо я не цікавлюсь так щоденно ним тепер, а він вже під 40
) =1365 000грн
Тому 448 000 х3 = 1344 000грн
Тож приблизно ріст х3
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Успіх
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