|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23059
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:56
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Тим більше, що ціна на нерухомість - вже "вище всіх"! міст
продавай всё и покупай в Одессе в 2р больше. Одесса точно не хуже Львова. Я подскажу по локациям.
Може мені далеко не ходити, а в Слов'янську, чи Краматорську купити?
Дуже дешево і дуже сердито!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 20:39
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2860
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх)
х3
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 22:43
Успіх написав:
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх)
х3
Між 16 к (реальними) і 35 к (віртуальними) х3?! 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2860
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:03
Bolt написав: Успіх написав:
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх
)
х3
Між 16 к (реальними) і 35 к (віртуальними) х3?! 😏
то я цікаво порахував))
16000х28=448 000грн
35000×39(цей курс брав, бо я не цікавлюсь так щоденно ним тепер, а він вже під 40
) =1365 000грн
Тому 448 000 х3 = 1344 000грн
Тож приблизно ріст х3
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 05:49
Успіх написав:
Bolt написав: Успіх написав:
Від чого ціна х2 ???
Такі ціни вже +/- рік!
На котловані я брав пА ~580$м2 (тоді курс був 28,хх
)
х3
Між 16 к (реальними) і 35 к (віртуальними) х3?! 😏
то я цікаво порахував))
16000х28=448 000грн
35000×39(цей курс брав, бо я не цікавлюсь так щоденно ним тепер, а він вже під 40
) =1365 000грн
Тому 448 000 х3 = 1344 000грн
Тож приблизно ріст х3
То не ріст, то інфляція(як в доларі і, тим більше, в гривні) 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2860
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 06:42
Bolt
Та ясно, що за 2р+ інфляція
Просто, якщо дивитись на "сухі цифри" в гривні, то наче ріст х3 і зразу гріє душу!
Але, насправді, не так все просто...
п.с.
Те саме і з нашими(що у вас, що в мене) гривневими деповкладами у банку Львів
- так гарно виглядали 18%
А при такому курсі - сумно...
А до осені, то і взагалі "печалька" може бути.
Зрозуміло, що "всяке могло/може бути з курсом", коли ми розміщували гривнедепо... - але якийсь неприємний осадочок є. Бо вкладали в банки гривню/підтримували БС, а не купляли долар під матрац...
А воно, он як Міхалич©
Головне, що 100500раз обговорювали, що на "зеленому паркані" сидиш собі спокійно/не хвилюєшся... А в гривні купа хвилювань і на виході може бути "пшик".
Так, ще раз - ми це все знаємо/розуміємо, але... в глибині душі - образливо... сумно, плять!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6266
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:23
Успіх написав:Bolt
Та ясно, що за 2р+ інфляція
Просто, якщо дивитись на "сухі цифри" в гривні, то наче ріст х3 і зразу гріє душу!
Але, насправді, не так все просто...
п.с.
Те саме і з нашими(що у вас, що в мене) гривневими деповкладами у банку Львів
- так гарно виглядали 18%
А при такому курсі - сумно...
А до осені, то і взагалі "печалька" може бути.
Зрозуміло, що "всяке могло/може бути з курсом", коли ми розміщували гривнедепо... - але якийсь неприємний осадочок є. Бо вкладали в банки гривню/підтримували БС, а не купляли долар під матрац...
А воно, он як Міхалич©
Головне, що 100500раз обговорювали, що на "зеленому паркані" сидиш собі спокійно/не хвилюєшся... А в гривні купа хвилювань і на виході може бути "пшик".
Так, ще раз - ми це все знаємо/розуміємо, але... в глибині душі - образливо... сумно, плять!©
Ну інших варіантів ніж запхати гроші під 18%, не було. Доводиться оплачувати навчання донці в універі, якраз зручно, приходять в кінці місяця відсотки, трохи докладаю і вистачає заплатити за навчання.
Там зараз, здається 16% макс, а ситуація в країні стає більш не визначеною, ніж коли під 18 вкладав.
Пи. Си. Вкладав я десь при курсі 37, за півтора роки(термін депо) буде в ноль, якщо бакс буде по 45.Наразі терпимо.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2860
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24758
|16540804
|
|
|8828
|6922247
|
Пон 15 кві, 2024 09:45
BIGor
|
|548
|222087
|
|