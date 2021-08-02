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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:50

  Успіх написав:
  Bolt написав:буде в ноль, якщо
Так отож!
А як буде 50?
Тоді самому собі задаєш питання - "а нах ці всі зайві рухи/переживання?"

Тому завжди в ідеалі класика 50/50(якщо треба користуватись багато гривнею), а якщо ні, то спокійно можна тримати 90/10 (дол/грн) і в х не дути! :mrgreen:

Я в це, останнім часом вкладубсь:
https://markets.businessinsider.com/com ... pper-price
Півтора місяці тому по 8000 було.
Bolt
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 09.11.17
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