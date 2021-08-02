Я в це, останнім часом вкладубсь:
Півтора місяці тому по 8000 було.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:50
Я в це, останнім часом вкладубсь:
Півтора місяці тому по 8000 було.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:22
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ще раз прочесав простори олх/лун по цінах на новобудови, то... - "я в аhyє сер!"
А комерційна нерухомість - то взагалі, вилетіла десь за орбіту Землі!
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