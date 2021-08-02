Так у панів-дописувачів єдина насолода - це розказувати як пан Успіх помилився, що вдало вклався - увага !!! - із заробленого !!! - в нерухомість Львова.
Виграш однозначний.
Саме це - причина того, що «жабка давить».
Ну і душить.
Так і має бути…
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Додано: Пон 27 тра, 2024 22:08
Так у панів-дописувачів єдина насолода - це розказувати як пан Успіх помилився, що вдало вклався - увага !!! - із заробленого !!! - в нерухомість Львова.
Виграш однозначний.
Саме це - причина того, що «жабка давить».
Ну і душить.
Так і має бути…
|