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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 22:08

Так у панів-дописувачів єдина насолода - це розказувати як пан Успіх помилився, що вдало вклався - увага !!! - із заробленого !!! - в нерухомість Львова.
Виграш однозначний.
Саме це - причина того, що «жабка давить».
Ну і душить.
Так і має бути…
akurt
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  #<1 ... 1000100110021003
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