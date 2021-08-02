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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30
Успіх написав:
Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁
Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
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