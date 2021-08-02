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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30

  Успіх написав:Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁

Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2947
З нами з: 09.11.17
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