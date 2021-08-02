|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30
Успіх написав:
Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁
Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2947
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:54
барабашов написав:
Да сдаст за семь он
Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.
$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?
курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35159
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9100
|6969664
|
Вів 28 тра, 2024 10:19
akurt
|
|24803
|16585898
|
|
|548
|232158
|
|