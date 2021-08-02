Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
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Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:54
курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
Додано: Вів 28 тра, 2024 21:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Це ж тоді мають бути "солодкі ціни"))
Мають віддавати чуть не за мішок картоплі
Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!
А комерція - то взагалі, вилетіла за орбіту Землі))
Тож, "відкрийте мені очі"!))
Киньте хоч 3-4 варіанти з солодкими цінами?
Все буде, але не потрібно поспішати))
І не обов'язково влітку)) може і восени))
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