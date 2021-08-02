RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30

  Успіх написав:Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁

Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2947
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:54

  барабашов написав:Да сдаст за семь он
Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.
$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?

курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35169
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Це ж тоді мають бути "солодкі ціни"))
Мають віддавати чуть не за мішок картоплі ;)

Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!

А комерція - то взагалі, вилетіла за орбіту Землі))

Тож, "відкрийте мені очі"!))
Киньте хоч 3-4 варіанти з солодкими цінами?
  flyman написав:курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
Все буде, але не потрібно поспішати))
І не обов'язково влітку)) може і восени))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!

Ціна в оголошенні - не показник. Покупці дуже жорстко торгуються -20%, навіть -30%.
Zochan
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 22.10.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 909, 910, 911
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9102 6970654
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 11:04
Denik
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16586580
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 232299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.