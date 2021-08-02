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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30

  Успіх написав:Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁

Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:54

  барабашов написав:Да сдаст за семь он
Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.
$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?

курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Це ж тоді мають бути "солодкі ціни"))
Мають віддавати чуть не за мішок картоплі ;)

Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!

А комерція - то взагалі, вилетіла за орбіту Землі))

Тож, "відкрийте мені очі"!))
Киньте хоч 3-4 варіанти з солодкими цінами?
  flyman написав:курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
Все буде, але не потрібно поспішати))
І не обов'язково влітку)) може і восени))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!

Ціна в оголошенні - не показник. Покупці дуже жорстко торгуються -20%, навіть -30%.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:37

  Zochan написав:
Успіх написав:Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!

Ціна в оголошенні - не показник. Покупці дуже жорстко торгуються -20%, навіть -30%.
торгуются как Отец Фьодор в "12 стульях" ? :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flysoulfly написав:торгуются как Отец Фьодор в "12 стульях" ? :)

Є і такі :)
Zochan
 
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