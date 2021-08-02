|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 тра, 2024 07:30
Успіх написав:
Як так, що з усіх труб трублять, що в нас там ціни пруть і пруть - а гілка про ЛЬВІВСЬКУ нерухомості швидше мертва, ніж жива?
Як так?©😁
Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2999
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:54
барабашов написав:
Да сдаст за семь он
Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.
$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?
курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35484
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 28 тра, 2024 21:22
Bolt написав:
Ціни пруть, але не в той бік.
В кожному другому оголошенні пише-продається у зв'язку з виїздом за кордон. 😏
Це ж тоді мають бути "солодкі ціни"))
Мають віддавати чуть не за мішок картоплі
Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!
А комерція - то взагалі, вилетіла за орбіту Землі))
Тож, "відкрийте мені очі"!))
Киньте хоч 3-4 варіанти з солодкими цінами?
flyman написав:
курс уже ПА40, залишився з прогнозу "дембєль літом" і касир АТБ 20К
Все буде, але не потрібно поспішати))
І не обов'язково влітку)) може і восени))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6488
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:49
Успіх написав:Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!
Ціна в оголошенні - не показник. Покупці дуже жорстко торгуються -20%, навіть -30%.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 тра, 2024 14:37
Zochan написав:
Успіх написав:Але, чомусь коли тільки я не заходжу на олх/лун - нічого цікавого по солодких цінах і близько НЕ бачу!
Ціна в оголошенні - не показник. Покупці дуже жорстко торгуються -20%, навіть -30%.
торгуются как Отец Фьодор в "12 стульях" ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5050
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:00
flysoulfly написав:
торгуются как Отец Фьодор в "12 стульях" ?
Є і такі
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює
Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6215
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування
Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6215
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:22
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4196
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9169
|7006143
|
Сер 26 чер, 2024 11:51
akurt
|
|24853
|16616178
|
Вів 25 чер, 2024 06:30
rjkz
|
|548
|236820
|
|