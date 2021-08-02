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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:37

Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Drago
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Drago написав:Чекаємо реальних цін
А от, наче, реальні ціни на Карпатську землю))
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