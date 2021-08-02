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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:37

Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Drago
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Drago написав:Чекаємо реальних цін
А от, наче, реальні ціни на Карпатську землю))
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Еге-гей!!!!!
Є тут хто??? :)

Не бійтесь, на форумі ТЦКашники не ходять! Покищо... :lol:
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Повідомлень: 6586
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
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