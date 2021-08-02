Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2024 11:37
Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Drago
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Додано: Нед 14 лип, 2024 14:58
Drago написав:
Чекаємо реальних цін
А от, наче, реальні ціни на Карпатську землю))
Успіх
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Додано: Нед 21 лип, 2024 19:53
Еге-гей!!!!!
Є тут хто???
Не бійтесь, на форумі ТЦКашники не ходять! Покищо...
Успіх
Повідомлень: 6590
З нами з: 18.03.21
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Подякували: 920 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36
Успіх написав:
Еге-гей!!!!!
Є тут хто???
Не бійтесь, на форумі ТЦКашники не ходять! Покищо...
Наразі в Албанії, а що?!
Bolt
Повідомлень: 3034
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:51
Bolt написав:
в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:56
Успіх написав: Bolt написав:
в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?
Як в попередні роки, а що?!
Bolt
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:01
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?
Як в попередні роки, а що?!
треба було вчити свого часу партизанські тропи
Shaman
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:09
Bolt написав:
Як в попередні роки
А як випускали в попередні роки, починаючи з 2022го?))
Успіх
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Додано: Пон 22 лип, 2024 07:01
Успіх написав: Bolt написав:
Як в попередні роки
А як випускали в попередні роки, починаючи з 2022го?))
Я ж писав, у дружини друга група-супровід.
Bolt
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Додано: Пон 22 лип, 2024 07:04
Drago написав:
Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Десь через півроку, рік.
До багатьох дійде, що в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков і зелених клоунів, ціни повинні бути, як в 1990-ті роки.
Frant
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