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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:37

Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Drago
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Drago написав:Чекаємо реальних цін
А от, наче, реальні ціни на Карпатську землю))
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Еге-гей!!!!!
Є тут хто??? :)

Не бійтесь, на форумі ТЦКашники не ходять! Покищо... :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:36

  Успіх написав:Еге-гей!!!!!
Є тут хто??? :)

Не бійтесь, на форумі ТЦКашники не ходять! Покищо... :lol:

Наразі в Албанії, а що?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:56

  Успіх написав:
  Bolt написав:в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?

Як в попередні роки, а що?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:01

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:в Албанії
Як випустили закордон чоловіка 60- ?

Як в попередні роки, а що?!

треба було вчити свого часу партизанські тропи :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як в попередні роки
А як випускали в попередні роки, починаючи з 2022го?))
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 07:01

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як в попередні роки
А як випускали в попередні роки, починаючи з 2022го?))

Я ж писав, у дружини друга група-супровід.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 07:04

  Drago написав:Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)

Десь через півроку, рік.
До багатьох дійде, що в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков і зелених клоунів, ціни повинні бути, як в 1990-ті роки.
Frant
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