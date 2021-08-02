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Drago написав:Чекаємо реальних цін на Львівську нерухомість)
Десь через півроку, рік. До багатьох дійде, що в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков і зелених клоунів, ціни повинні бути, як в 1990-ті роки.
Двушка у Львові 8 кує?!😎
Ви в Албанії зараз? Як рівень життя, як нерухомість в порівнянні з самостійними? 33 роки назад Албанія була авторитарною, білною-пребідною країною. Там був такий Енвер Ходжа, якщо не помиляюсь. Цікаво, як змінилась ситуація за 33 роки. Тому що країну крепкіх бесхозяйствєнніков - вже добивають наші дерибанщмки. І поки не зітруть її в нуль - придуркуваті клептократи не зупиняться. Без зовнішнього управління ця територія приречена на повну деградацію.