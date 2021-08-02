Додано: Сер 24 лип, 2024 09:35

Та того року не вдалося попасти в ті апартаменти, що іздив завжди(не знав коли зможу поїхати, тож завчасно не получилось забронювати), але господар допоміг орендувати 1+2 апартаменти свого друга по 60€допа, хоча він їх здає по 80€.Ці апартаменти були куплені десь 15 років тому за 40к€ площа десь під 80 метрів. Ремонт средненький.До набережної 5 хв

Ситуація така, що за 9 років, що я їжджу значно зросли ціни. І заїжджаю на пиво до свого господаря на пиво(до речі він одружився на українці з Києва, тож просто посиділи поговорили, їй було цікаво, що в нас там насправді робиться) Короче він каже, що ціни виросли на стільки, що набагато менше стало туристів з закордону. В нього наприклад ціна за 1+1 (50 квадратів) де я звичайно зупинявся з минулого року виросла на 50%.Та я і сам зауважив , що машин на закордонних номерах менше. Але загалом машин стало більше. Тобто в Албанців поперло. Але, якщо 9 років, коли я вперше приїхав то були в основному мерси, то зараз то в основному машини гольфкласу. Продукти дорогі. Мені дружина господаря говорила, що вони продукти купують в Греції(тут 30 км до кордону) і привозять, щоб з'єкономити, так прикол, що вже албанські митники почали перевіряти машини і звертати назад, якщо забагато везеш.При тому, що зі сторони Македонії такого немає. Загалом дороги булуються. Я минулого року, як вертався в Україну, там, досить вузька дорога але навантажена бо на Македонію йде, щось починали колупати. Того року вже збудували декілька кілометрів чотирьохполоски і далі колупають гори.

Перед сезоном відкрили тунель через Логару довжиною 5,8 км, тепер не треба на перевал на кілометрову висоту з рівня моря підніматися. Там реально під годину економія часу буде. Але, якщо так далі буде йти то може доведеться відпочивати в Грецію.

До речі цікавився господор з дружиною(та що з Києва), вони в Афінах на постійно дивуть(він грек) оркндують 1 +1 не в центральному р-ні за 300€/міс.Гроші має, але купити квартиру в Греції не може. Апартаменти оформлені на його брата, він як ФОП. Тобто гроші за оренду апартаментів беруть ся готівкою або карткою через термінал на рахунок. Плотиться якісь фіксований податок за готельний бізнес. Короче в Греції він не зможе пояснити звідки гроші. В кредит він теж не може взяти, тому, що треба мати постійний дохід в Греції, а получається, що він десь 4, 5 місяці в Албанії (підготовка до сезону, сезон), а решта часу пройопує нахомячені за сезон гроші (закреслено), працює баристою в Афінах. Тобто фактично офіційно працює 7 міс рік.

На, що я їому відповів, що є учасником фінансового форуму України, де є гілка по купівлі нерухомості за кордоном, на якій є фахівці які знають, як придбати житло за чорний кеш фактично в будь-якому місці на землі.😎