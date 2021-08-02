Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:14
Успіх написав: vitaliiangel
Ні, ні - ти не зрозумів))
Біля моря - це було до війни
Тепер дивимось виключно на Захід))
Тож тепер ключове не "біля моря", а "біля озера"
Як приклад - Шацькі озера.
А ще конкретніше - Світязь.
Хоч і озеро Пісочне - теж не погане👍
Тож, є біля цих озер до 500м ділянка до 500Кгрн, або будинок до двох лямів?
На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа.
Bolt
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:16
vitaliiangel написав:
тарасова хата хіба шо
Ну, тарасову хату до 700-800К і то, якщо на кімнат 5-6.
Щоб я міг все вагонкою обшити/помалювати свіжими яскравими фарбами і... рубати бабло нєпадєцкі!
(люблю я себе самого підтролювати)
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:18
Bolt написав:
На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))
Он мої зараз там
До води - менше 500м
Трьох-місний номер з всіма вигодами(туалет/душ в номері) - 1100гр/доба.
Тому кажу - до двох лямів має бути і кімнат хоч 5-6
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в П'ят 02 сер, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:19
Успіх написав: Bolt написав:
На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))
Я для себе підібрав непоганий варіант, тільки тиждень, як з тих країв.
https://www.indomio.al/en/13990313?position=1#photo10
Bolt
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:43
Я колись там жив тиждень у сільській хаті (знімав кімнату), то людям здавали навіть кухню "на переночувати". Тож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
The_Rebel
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51
The_Rebel написав:
ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так!
Але!
Але за помірну ціну!
До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається...
А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)
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