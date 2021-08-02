RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:14

  Успіх написав:vitaliiangel
Ні, ні - ти не зрозумів))
Біля моря - це було до війни ;)

Тепер дивимось виключно на Захід))
Тож тепер ключове не "біля моря", а "біля озера" :lol:

Як приклад - Шацькі озера.
А ще конкретніше - Світязь.
Хоч і озеро Пісочне - теж не погане👍

Тож, є біля цих озер до 500м ділянка до 500Кгрн, або будинок до двох лямів?

На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа.
Bolt
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:тарасова хата хіба шо
Ну, тарасову хату до 700-800К і то, якщо на кімнат 5-6.
Щоб я міг все вагонкою обшити/помалювати свіжими яскравими фарбами і... рубати бабло нєпадєцкі! :lol: (люблю я себе самого підтролювати) :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Он мої зараз там ;)
До води - менше 500м
Трьох-місний номер з всіма вигодами(туалет/душ в номері) - 1100гр/доба.

Тому кажу - до двох лямів має бути і кімнат хоч 5-6 :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 сер, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:19

  Успіх написав:
  Bolt написав:На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Я для себе підібрав непоганий варіант, тільки тиждень, як з тих країв.
https://www.indomio.al/en/13990313?position=1#photo10
Bolt
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я колись там жив тиждень у сільській хаті (знімав кімнату), то людям здавали навіть кухню "на переночувати". Тож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 01.06.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51

ЛЛЛ - локація, локація, локація!©

  The_Rebel написав:ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так!
Але!
Але за помірну ціну!
До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається...
А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 1002100310041005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9269 7037098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2024 14:59
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16643671
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 244968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.