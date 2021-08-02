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Я колись там жив тиждень у сільській хаті (знімав кімнату), то людям здавали навіть кухню "на переночувати". Тож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
The_Rebel написав:ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так! Але! Але за помірну ціну! До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається... А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)
The_Rebel написав:ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так! Але! Але за помірну ціну! До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається... А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)
Навіть за помірну ціну, комарів там годувати? ! Ще перша лінія до озера має якись сенс, а решта...
Успіх Вовка ноги кормлять. Щоб купити у бабки - це треба пройтись по селу і знайти таку бабку. Або запропонувати комусь, хто і не думав продавати, але воно стоїть безхозне. Бо якщо вже попало на олх, то значить люди планують вторгувати за нього непоганий куш, там не буде низької ціни.