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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:14

  Успіх написав:vitaliiangel
Ні, ні - ти не зрозумів))
Біля моря - це було до війни ;)

Тепер дивимось виключно на Захід))
Тож тепер ключове не "біля моря", а "біля озера" :lol:

Як приклад - Шацькі озера.
А ще конкретніше - Світязь.
Хоч і озеро Пісочне - теж не погане👍

Тож, є біля цих озер до 500м ділянка до 500Кгрн, або будинок до двох лямів?

На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:тарасова хата хіба шо
Ну, тарасову хату до 700-800К і то, якщо на кімнат 5-6.
Щоб я міг все вагонкою обшити/помалювати свіжими яскравими фарбами і... рубати бабло нєпадєцкі! :lol: (люблю я себе самого підтролювати) :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Он мої зараз там ;)
До води - менше 500м
Трьох-місний номер з всіма вигодами(туалет/душ в номері) - 1100гр/доба.

Тому кажу - до двох лямів має бути і кімнат хоч 5-6 :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 сер, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:19

  Успіх написав:
  Bolt написав:На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Я для себе підібрав непоганий варіант, тільки тиждень, як з тих країв.
https://www.indomio.al/en/13990313?position=1#photo10
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я колись там жив тиждень у сільській хаті (знімав кімнату), то людям здавали навіть кухню "на переночувати". Тож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:51

ЛЛЛ - локація, локація, локація!©

  The_Rebel написав:ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так!
Але!
Але за помірну ціну!
До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається...
А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:24

  Успіх написав:
  The_Rebel написав:ож можна купити у якоїсь бабки стару хату/сарай, зробити у ньому ремонт та перепрофілювати під котедж
Все так/саме так!
Але!
Але за помірну ціну!
До 500м від води - нічого дешевого (чи навіть по помірних цінах) не попадається...
А +/-1км від води - це вже не рентабельно/нах нікому не треба і за пів ляма грн.(якщо мова про стару хату)

Навіть за помірну ціну, комарів там годувати? ! Ще перша лінія до озера має якись сенс, а решта...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:35

Ехххххххх, а я то думав...

  Успіх написав:Ну що ж - так як на військовій гілці розставили всі крапки над і/дійшли до краю всесвіту)), то можна тут по-трохи мріяти... :D

І таксссс - нова тема: будиночок неподалік озера, як бізнес))
(колись аналогічну тему підіймав про "будиночок біля моря")

Але ціни - капєцний-капець, навіть для воїна, який 29міс на фронті/відповідно на зарплаті/премії вище середньої)))

Тож дивимось, наприклад:
4,5лями, 95м2, 17соток, перша лінія!

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-bu ... d_distance
=====
або
===
5 лямів, 200м2, 6соток(трохи маловато), 150м до озера!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budino ... ONzbz.html
=====
або
===
Шість лямів, але і не поганий котедж 150м2 і аж 23соток(чи 30)!!! Ще й 1хв до озера!!! Крутяк!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodat ... WbPg8.html


п.с.
А щось таке "готове" до двох лямів, чи ділянку до пів ляма, але не далі, ніж 500м до озера - я щось не знайшов :roll: :(
Чи я - погано шукаю?

Якщо знайдете таке - кидайте сюди, обговоримо!

Зрозуміло - 2 сторінки обговорення і жодного варіанту по темі...

А я то думав, що може чогось не добачаю)) і що лише мені відкриваються дорогі варіанти?))


Ну нічого - почекаємо відкриття кордонів - може тоді ціни просядуть)) (коли ломануться за кордон і будуть віддавати свої нові і старі хати біля озера за пучок петрушки) :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:46

Успіх
Вовка ноги кормлять. Щоб купити у бабки - це треба пройтись по селу і знайти таку бабку. Або запропонувати комусь, хто і не думав продавати, але воно стоїть безхозне. Бо якщо вже попало на олх, то значить люди планують вторгувати за нього непоганий куш, там не буде низької ціни.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:35

  Успіх написав:Як приклад - Шацькі озера.
А ще конкретніше - Світязь.
Хоч і озеро Пісочне - теж не погане👍


Краса!
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