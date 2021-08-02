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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:59

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:На шацькіх озерах сезон від сили півтора місяця. На любителя. 😏
А якщо дождливе літо то взагалі дупа
Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Я для себе підібрав непоганий варіант, тільки тиждень, як з тих країв.
https://www.indomio.al/en/13990313?position=1#photo10

по нашим меркам ремонт "от бабушки". клеенка на столах, плитка ромбиком, грядка из кирпичей. как будто в совок 80х вернулся. я тогда отдыхал на турбазе в Рыбаковке. Единственное что помню, мне там не нравилось всё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:04

Пане Успіх!
Вашою сміливістю та військовим подвигом можна реально пишатися.
Я передивився наведені вами варіанти інвестицій.
Варіанти цікаві.

Моя думка:
- ціни адекватні, обʼєкти цікаві. Я був - правда давно - і трохи знаю ту місцевість. Тому порадив би обовʼязково переговорити з неупередженими місцевими. На скільки я знаю: дуже короткий сезон. Таких неупереджених знаю (працюють на залізниці та на станції Ковель і зможу звʼязати щоби переговорити).
- цікаве питання: чому продають такі досить якісні обʼєкти нерухомості і по досить помірними цінами?
- вкрай важливе питання: якість будівництва брусових будинків. Питання важливе тому що ви - як я розумію - раніше не жили в приватних садибах, а є купа важливих нюансів.
Тут я би вам порадив таке: в Івано-Франківську живе дуже надійна людина, яка таких будинків побудувала за все життя не менше ніж 1/2 сотні. А може і більше…
Раніш будував брусові будинки і в Криму, і в Латвії.
Він вже 2 рази просився в армію, не взяли за висновками медкомісії: йому 59 років. Думаю, варто було би оплатити проїзд з Івано-Франківська до обʼєктів нерухомості: то була б справжня неупереджена експертиза. Нехай би помацав/подивився. Бо виглядає дуже і дуже непогано. Але… треба мацати та дивитися…

Ну а так знімаю капелюха: сміливість та наполегливість!
Круто!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:20

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  akurt написав:На скільки я знаю: дуже короткий сезон
Якщо більш серйозніше до цього підходити, то я б хотів поєднати бізес + "самому постійно жити на березі озера в своє задоволення"(здаючи при цьому дві квартири у Львові)
Тобто, щось на кшталт - "вийти на пенсію до 50ти" :D

Єдине що - може набриднути постійний літній "гульбан/шум" отакого бізнесу біля озера))

Одним словом потрібно ще все зважувати!

п.с.
А на рахунок ціни - то в глибині душі я чудово розумію, що така краса за 5-6 лямів - це й не так вже і дорого))
Але просто я переважно дивлюсь на свій бюджет/скирду і ще інколи додаю трохи можливості взяття невеликого кредиту - і вже виходячи з цього, формую "досяжну для СЕБЕ" ціну!

Якось так))
Успіх
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