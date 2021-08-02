Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
по нашим меркам ремонт "от бабушки". клеенка на столах, плитка ромбиком, грядка из кирпичей. как будто в совок 80х вернулся. я тогда отдыхал на турбазе в Рыбаковке. Единственное что помню, мне там не нравилось всё.
Пане Успіх! Вашою сміливістю та військовим подвигом можна реально пишатися. Я передивився наведені вами варіанти інвестицій. Варіанти цікаві.
Моя думка: - ціни адекватні, обʼєкти цікаві. Я був - правда давно - і трохи знаю ту місцевість. Тому порадив би обовʼязково переговорити з неупередженими місцевими. На скільки я знаю: дуже короткий сезон. Таких неупереджених знаю (працюють на залізниці та на станції Ковель і зможу звʼязати щоби переговорити). - цікаве питання: чому продають такі досить якісні обʼєкти нерухомості і по досить помірними цінами? - вкрай важливе питання: якість будівництва брусових будинків. Питання важливе тому що ви - як я розумію - раніше не жили в приватних садибах, а є купа важливих нюансів. Тут я би вам порадив таке: в Івано-Франківську живе дуже надійна людина, яка таких будинків побудувала за все життя не менше ніж 1/2 сотні. А може і більше… Раніш будував брусові будинки і в Криму, і в Латвії. Він вже 2 рази просився в армію, не взяли за висновками медкомісії: йому 59 років. Думаю, варто було би оплатити проїзд з Івано-Франківська до обʼєктів нерухомості: то була б справжня неупереджена експертиза. Нехай би помацав/подивився. Бо виглядає дуже і дуже непогано. Але… треба мацати та дивитися…
Ну а так знімаю капелюха: сміливість та наполегливість! Круто!
akurt написав:На скільки я знаю: дуже короткий сезон
Якщо більш серйозніше до цього підходити, то я б хотів поєднати бізес + "самому постійно жити на березі озера в своє задоволення"(здаючи при цьому дві квартири у Львові) Тобто, щось на кшталт - "вийти на пенсію до 50ти"
Єдине що - може набриднути постійний літній "гульбан/шум" отакого бізнесу біля озера))
Одним словом потрібно ще все зважувати!
п.с. А на рахунок ціни - то в глибині душі я чудово розумію, що така краса за 5-6 лямів - це й не так вже і дорого)) Але просто я переважно дивлюсь на свій бюджет/скирду і ще інколи додаю трохи можливості взяття невеликого кредиту - і вже виходячи з цього, формую "досяжну для СЕБЕ" ціну!