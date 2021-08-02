Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:04

Пане Успіх!

Вашою сміливістю та військовим подвигом можна реально пишатися.

Я передивився наведені вами варіанти інвестицій.

Варіанти цікаві.



Моя думка:

- ціни адекватні, обʼєкти цікаві. Я був - правда давно - і трохи знаю ту місцевість. Тому порадив би обовʼязково переговорити з неупередженими місцевими. На скільки я знаю: дуже короткий сезон. Таких неупереджених знаю (працюють на залізниці та на станції Ковель і зможу звʼязати щоби переговорити).

- цікаве питання: чому продають такі досить якісні обʼєкти нерухомості і по досить помірними цінами?

- вкрай важливе питання: якість будівництва брусових будинків. Питання важливе тому що ви - як я розумію - раніше не жили в приватних садибах, а є купа важливих нюансів.

Тут я би вам порадив таке: в Івано-Франківську живе дуже надійна людина, яка таких будинків побудувала за все життя не менше ніж 1/2 сотні. А може і більше…

Раніш будував брусові будинки і в Криму, і в Латвії.

Він вже 2 рази просився в армію, не взяли за висновками медкомісії: йому 59 років. Думаю, варто було би оплатити проїзд з Івано-Франківська до обʼєктів нерухомості: то була б справжня неупереджена експертиза. Нехай би помацав/подивився. Бо виглядає дуже і дуже непогано. Але… треба мацати та дивитися…



Ну а так знімаю капелюха: сміливість та наполегливість!

Круто!