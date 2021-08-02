Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:44

Успіх написав: Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...

Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна. Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.

ну постой я ж не говорил никуда не пускать. так тоже нельзя. А женятся они или нет - это ж уже их дела. Не тебе ж с их жёнами житьЛучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. У меня так друг женился через год развёлся, потом 18 лет платил алименты, а жил уже с другой. До суда доходило.Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно. А в общаге контроля ноль. Ты и знать не будешь, что у него на уме. Шанс переубедить упустишь. Сейчас дети намного менее ответственные, чем ты или я. И то я 2 раза вуз бросал, одна музыка была в голове, потом ещё мама мозги вправляла.