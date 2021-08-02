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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:21

  Успіх написав:буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
оно тебе надо? сейчас взрослеют в 20. А до 20 ещё ветер в голове. Какое нах. общежитие. Чтобы его там наркоте и разврату научили?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:35

Психологія - і мій "коньок")))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
потеряешь сына. оно тебе надо? сейчас взрослеют в 25. А до 25 ветер в голове. Какое нах. общежитие. Чтобы его там наркоте и разврату научили?

А що - за мамину спідницю до 25 буде триматись?))

Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...
Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.

До чого я веду - такі люди потім менш комунікативні/мало спілкуються з іншими... - а тим більше з дівчатами... їм важко завести друзів, чи знайти кохану людину...
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:44

  Успіх написав:Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...
Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.
ну постой я ж не говорил никуда не пускать. так тоже нельзя. А женятся они или нет - это ж уже их дела. Не тебе ж с их жёнами жить :D

Лучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. У меня так друг женился через год развёлся, потом 18 лет платил алименты, а жил уже с другой. До суда доходило.

Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно. А в общаге контроля ноль. Ты и знать не будешь, что у него на уме. Шанс переубедить упустишь. Сейчас дети намного менее ответственные, чем ты или я. И то я 2 раза вуз бросал, одна музыка была в голове, потом ещё мама мозги вправляла.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:57

  vitaliiangel написав:Лучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно
Все правильно.
Але я вів до того, що загалом в тих обох вищеописаних за 20-22роки дорослого життя була 1-2дівчини і то мимольотно короткочасно(декілька місяців)
Я, звичайно, свічку не тримав, але я їх обох дуже добре знаю(один - родич, а другий - шкільний друг)

Тому так - все має бути в міру, як і контроль за дітьми/підлітками.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:58

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Разве что ты совсем богатым человеком вернешься лет через 6 и всё это сможешь себе позволить.
От вмієш ти підбадьорити😁😁😁

Та знаю я, знаю всю ту куєту на відстані від цивілізації.

Просто так гарно мріється, коли про це не думаєш😁

п.с.
Ну так легенько/на мить подумав, що коли старший закінчить школу і кудись поступить... - буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
А молодший буде ходити в сільську школу))

Але це все таке...

Мечта про село, когда чел. мало путешествует по др. странам. Советую начать с Турции и далее Черногория, Хорватия, Испания. Пусть дети увидят мир и пусть немного раслабятся на берегу моря. Да и Вам с женой думаю можно хотя бы смотаться в Буковель, когда будет отпуск. Тогда писимизм и дурь сама уйдёт. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:02

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію :D

А так то все правильно...

Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:08

  Успіх написав:Але я вів до того, що загалом в тих обох вищеописаних за 20-22роки дорослого життя була 1-2дівчини і то мимольотно короткочасно(декілька місяців)
Я, звичайно, свічку не тримав, але я їх обох дуже добре знаю(один - родич, а другий - шкільний друг)
это тема отдельного разговора. почему так происходит. может когда то поговорим. Как раз твоя точка зрения интересна.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:14

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Ну так отож!
Тому я і кажу "до двох лямів", бо вище - математика не складається ніяк!)))

Я для себе підібрав непоганий варіант, тільки тиждень, як з тих країв.
https://www.indomio.al/en/13990313?position=1#photo10

по нашим меркам ремонт "от бабушки". клеенка на столах, плитка ромбиком, грядка из кирпичей. как будто в совок 80х вернулся. я тогда отдыхал на турбазе в Рыбаковке. Единственное что помню, мне там не нравилось всё.

Я умовно навів приклад можливо від фліп, щось шукати. Загалом, ще рік малу і малий поступає декілька років довчити і впритул тим займуся.
Bolt
 
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