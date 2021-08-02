оно тебе надо? сейчас взрослеют в 20. А до 20 ещё ветер в голове. Какое нах. общежитие. Чтобы его там наркоте и разврату научили?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:21
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:35
Психологія - і мій "коньок")))
А що - за мамину спідницю до 25 буде триматись?))
Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...
Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.
До чого я веду - такі люди потім менш комунікативні/мало спілкуються з іншими... - а тим більше з дівчатами... їм важко завести друзів, чи знайти кохану людину...
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:44
ну постой я ж не говорил никуда не пускать. так тоже нельзя. А женятся они или нет - это ж уже их дела. Не тебе ж с их жёнами жить
Лучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. У меня так друг женился через год развёлся, потом 18 лет платил алименты, а жил уже с другой. До суда доходило.
Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно. А в общаге контроля ноль. Ты и знать не будешь, что у него на уме. Шанс переубедить упустишь. Сейчас дети намного менее ответственные, чем ты или я. И то я 2 раза вуз бросал, одна музыка была в голове, потом ещё мама мозги вправляла.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:57
Все правильно.
Але я вів до того, що загалом в тих обох вищеописаних за 20-22роки дорослого життя була 1-2дівчини і то мимольотно короткочасно(декілька місяців)
Я, звичайно, свічку не тримав, але я їх обох дуже добре знаю(один - родич, а другий - шкільний друг)
Тому так - все має бути в міру, як і контроль за дітьми/підлітками.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:58
Мечта про село, когда чел. мало путешествует по др. странам. Советую начать с Турции и далее Черногория, Хорватия, Испания. Пусть дети увидят мир и пусть немного раслабятся на берегу моря. Да и Вам с женой думаю можно хотя бы смотаться в Буковель, когда будет отпуск. Тогда писимизм и дурь сама уйдёт.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:02
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію
А так то все правильно...
Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:08
это тема отдельного разговора. почему так происходит. может когда то поговорим. Как раз твоя точка зрения интересна.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:14
Я умовно навів приклад можливо від фліп, щось шукати. Загалом, ще рік малу і малий поступає декілька років довчити і впритул тим займуся.
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