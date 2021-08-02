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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:21
Успіх написав:
буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
оно тебе надо? сейчас взрослеют в 20. А до 20 ещё ветер в голове. Какое нах. общежитие. Чтобы его там наркоте и разврату научили?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:35
vitaliiangel написав: Успіх написав:
буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
потеряешь сына. оно тебе надо? сейчас взрослеют в 25. А до 25 ветер в голове. Какое нах. общежитие. Чтобы его там наркоте и разврату научили?
А що - за мамину спідницю до 25 буде триматись?))
Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...
Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.
До чого я веду - такі люди потім менш комунікативні/мало спілкуються з іншими... - а тим більше з дівчатами... їм важко завести друзів, чи знайти кохану людину...
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:44
Успіх написав:
Я знаю кучу кейсів, коли сина тримали біля себе/ніде дуже не впускали... - то наприклад одному під сорок, не женився ще і не має дівчини, весь вільний час за компом ігри грає...
Другому вже 40+ - теж аналогічно(ну може не комп'ютерні ігри грає, а чимось іншим займає вільний час) - але суть аналогічна.
ну постой я ж не говорил никуда не пускать. так тоже нельзя. А женятся они или нет - это ж уже их дела. Не тебе ж с их жёнами жить
Лучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. У меня так друг женился через год развёлся, потом 18 лет платил алименты, а жил уже с другой. До суда доходило.
Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно. А в общаге контроля ноль. Ты и знать не будешь, что у него на уме. Шанс переубедить упустишь. Сейчас дети намного менее ответственные, чем ты или я. И то я 2 раза вуз бросал, одна музыка была в голове, потом ещё мама мозги вправляла.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:57
vitaliiangel написав:
Лучше жениться после 25 имея какие то мозги образование и работу, чем в 18-19 по залёту, на 1й встречной. Небольшой контроль до 20 лет ещё нужен, без фанатизма конечно
Все правильно.
Але я вів до того, що загалом в тих обох вищеописаних за 20-22роки дорослого життя була 1-2дівчини і то мимольотно короткочасно(декілька місяців)
Я, звичайно, свічку не тримав, але я їх обох дуже добре знаю(один - родич, а другий - шкільний друг)
Тому так - все має бути в міру, як і контроль за дітьми/підлітками.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 19:58
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Разве что ты совсем богатым человеком вернешься лет через 6 и всё это сможешь себе позволить.
От вмієш ти підбадьорити😁😁😁
Та знаю я, знаю всю ту куєту на відстані від цивілізації.
Просто так гарно мріється, коли про це не думаєш😁
п.с.
Ну так легенько/на мить подумав, що коли старший закінчить школу і кудись поступить... - буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
А молодший буде ходити в сільську школу))
Але це все таке...
Мечта про село, когда чел. мало путешествует по др. странам. Советую начать с Турции и далее Черногория, Хорватия, Испания. Пусть дети увидят мир и пусть немного раслабятся на берегу моря. Да и Вам с женой думаю можно хотя бы смотаться в Буковель, когда будет отпуск. Тогда писимизм и дурь сама уйдёт.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:02
Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію
А так то все правильно...
Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:08
Успіх написав:
Але я вів до того, що загалом в тих обох вищеописаних за 20-22роки дорослого життя була 1-2дівчини і то мимольотно короткочасно(декілька місяців)
Я, звичайно, свічку не тримав, але я їх обох дуже добре знаю(один - родич, а другий - шкільний друг)
это тема отдельного разговора. почему так происходит. может когда то поговорим. Как раз твоя точка зрения интересна.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:14
vitaliiangel написав:
по нашим меркам ремонт "от бабушки". клеенка на столах, плитка ромбиком, грядка из кирпичей. как будто в совок 80х вернулся. я тогда отдыхал на турбазе в Рыбаковке. Единственное что помню, мне там не нравилось всё.
Я умовно навів приклад можливо від фліп, щось шукати. Загалом, ще рік малу і малий поступає декілька років довчити і впритул тим займуся.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:08
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Не самому, а з сім'єю.
из города в село? шо за бредовые идеи. Это тебе по приколу а детям нужен круг общения, социализация, образование, работа. Или проект стартанет когда дети женятся? У меня есть кейс знакомых довольно богатых с переездом за 10км от города (городская маршрутка ходит). Так тот папа заипался всех в город возить и забирать. Кружки, вечеринка, шоппинг, просто погулять, школа, поликлиника. Жить в пригороде очень затратно (Ирпень не в счёт тут всё своё, в Киев ездить кроме работы нет нужды). Разве что ты совсем богатым человеком вернешься лет через 6 и всё это сможешь себе позволить.
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:09
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Разве что ты совсем богатым человеком вернешься лет через 6 и всё это сможешь себе позволить.
От вмієш ти підбадьорити😁😁😁
Та знаю я, знаю всю ту куєту на відстані від цивілізації.
Просто так гарно мріється, коли про це не думаєш😁
п.с.
Ну так легенько/на мить подумав, що коли старший закінчить школу і кудись поступить... - буде жити в гуртожитку, чи винаймати квартиру з іншими хлопцями...
А молодший буде ходити в сільську школу))
Але це все таке...
А жінке буду в 3ї ночі вставати доїти корову...
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