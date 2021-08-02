|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12
flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12
Успіх написав:Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію
А так то все правильно...
Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁
з цього і починається, Франція, Париж, окуляри за 350 ойро, розлучення, новий непридатиний ухилянт замість шлюбного чоловіка...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35846
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:13
vitaliiangel написав: flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, Варшавка, а Ірпінь смт.-переросток на відшибі з одною зупинкою ШРТ!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35846
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:15
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!
комплексы? круче так круче.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9269
|7037375
|
Сер 31 лип, 2024 14:59
akurt
|
|24870
|16643949
|
|
|548
|245069
|
|