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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12

  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12

  Успіх написав:Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію :D

А так то все правильно...

Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁

з цього і починається, Франція, Париж, окуляри за 350 ойро, розлучення, новий непридатиний ухилянт замість шлюбного чоловіка...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.

Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, Варшавка, а Ірпінь смт.-переросток на відшибі з одною зупинкою ШРТ!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:15

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.

Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!

комплексы? круче так круче.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:06

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!

комплексы? круче так круче.

ЖК - житлові комплекси
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 07:15

Експерт з дерев'яної хати і експертеса в драних колготках, які навіть вдвох у складчину не зможуть купити халупу на окраїні Львова.
Нікчемна pizdobratiya.
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