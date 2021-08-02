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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12

  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12

  Успіх написав:Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію :D

А так то все правильно...

Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁

з цього і починається, Франція, Париж, окуляри за 350 ойро, розлучення, новий непридатиний ухилянт замість шлюбного чоловіка...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.

Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, Варшавка, а Ірпінь смт.-переросток на відшибі з одною зупинкою ШРТ!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:15

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.

Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!

комплексы? круче так круче.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:06

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!

комплексы? круче так круче.

ЖК - житлові комплекси
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:08

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©))

Ну що ж - давайте по темі гілки))

От сусіди продають саме в моїй черзі/будинку(може і в моєму під'їзді), і метраж такий же.

34 000$
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... WOM6y.html

Або теж аналогічна, але 36 000$
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart- ... WLAG1.html



А оренди в сусідньому будинку/попередній черзі з аналогічним метражем - 11-13-14 000грн/міс!(легко гуглиться)

Це вже виходить х2 від "7К, як з куща!"© :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:39

  Успіх написав:От сусіди продають саме в моїй черзі/будинку(може і в моєму під'їзді), і метраж такий же.
и ты продавай)

как то на фото сильно бюджетно. какой идиот за 34 такое купит? посмотри что в Ирпене продают за эти же деньги

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... WOmrC.html
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