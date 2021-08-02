Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12
flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:12
Успіх написав: Игорь Алексеевич
Дружина з дітьми вже їздили у Францію
А так то все правильно...
Залишилась справа за малим - вилізти з окопа...😁😁😁
з цього і починається, Франція, Париж, окуляри за 350 ойро, розлучення, новий непридатиний ухилянт замість шлюбного чоловіка...
flyman
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:13
vitaliiangel написав: flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, Варшавка, а Ірпінь смт.-переросток на відшибі з одною зупинкою ШРТ!
flyman
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:15
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
а що не так, ти ж сам в смт.Ірпінь, а докоряєш Успіху що з Львова в село.
нихера себе село, 100 тыс население, парки, супермаркеты на каждом шагу.
Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!
комплексы? круче так круче.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:06
vitaliiangel написав: flyman написав:
Буча кручє, райцентр, 3 зупинки ШРТ, а Ірпінь смт.-переросток!
комплексы? круче так круче.
ЖК - житлові комплекси
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:08
Ну що ж - давайте по темі гілки))
От сусіди продають саме в моїй черзі/будинку(може і в моєму під'їзді), і метраж такий же.
34 000$
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... WOM6y.html
Або теж аналогічна, але 36 000$
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart- ... WLAG1.html
А оренди в сусідньому будинку/попередній черзі з аналогічним метражем - 11-13-14 000грн/міс!(легко гуглиться)
Це вже виходить х2 від "7К, як з куща!"©
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:39
Успіх написав:
От сусіди продають саме в моїй черзі/будинку(може і в моєму під'їзді), і метраж такий же.
и ты продавай)
как то на фото сильно бюджетно. какой идиот за 34 такое купит? посмотри что в Ирпене продают за эти же деньги
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... WOmrC.html
vitaliiangel
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