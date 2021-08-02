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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:37

  Успіх написав:І що тоді робити з отриманими фантіками?))
  Успіх написав:Ну, в нас у Винниках - теж дешевше
ты сам себе ответил, купить в винниках а разницу вложить в бизнес. В селе возле свитязя ты ж был готов жить, а в винниках нет, бо далеко от центра Львова :D А свою квартиру на балатоне сдавать.

давно там не был, в винниках теперь есть нормальные новострои? хотя бы такого уровня


я помню винники как забыченое село
  Успіх написав:Обсиканий хрущ зі старими комунікаціями
хрущ с газом! объяснить какое это удобство при блэкаутах? воду нагреть , супчик сварить...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:48

Відкрити піцерію/суші, чи збірку дронів?)))

  vitaliiangel написав:а разницу вложить в бизнес
В який саме?))
Я би в дрони вклав, та не шарю в тому і не маю можливостей займатись бізнесом з окопу/бліндажу))

Можливості(покищо) вкладати на гривнедепо)) або в конвертдепо(що і роблю з червня місяця)
  vitaliiangel написав:супчик сварить...
Сучасні орендарі кавалірок харчуються в кафешках і піцою/сушами з доставкою в кавалірку))
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:я помню винники как забыченое село
Оооооо, тепер там вже ціла купа новобудов!(легко гуглиться)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:52

  Успіх написав:Сучасні орендарі кавалірок харчуються в кафешках і піцою/сушами з доставкою в кавалірку))
ахаха ты цены в кафешках видел? те кто харчуется в кафешках не снимают смарты 28м2)

или за стоимость риела купи себе в винниках квартиру в самом лучшем жк с супермаркетом и бассейном. Которая не только ощущается как трёшка а имеет 3 полноценные комнаты и большую кухню.

имхо дурные бабки у переселенцев закончатся и смарт будет стоить столько сколько он стоит а не дикие 34куе.
  Успіх написав:Оооооо, тепер там вже ціла купа новобудов!(легко гуглиться)
гуглятся одни рендеры. а по факту может оказаться еще хуже хрущей.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:05

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:и ты продавай)
І що тоді робити з отриманими фантіками?))
Краще вже нехай буде в бетоні :)
  vitaliiangel написав:посмотри что в Ирпене продают за эти же деньги
Ну, в нас у Винниках - теж дешевше ;)
  Bolt написав:За 34 вже хрущ в нормальному р-ні купити
Ну от що за мода порівнювати х з пальцем?))
Обсиканий хрущ зі старими комунікаціями і новесенький/сучасний ЖК з усіма плюшками ;)

Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?! 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:08

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:От сусіди продають саме в моїй черзі/будинку(може і в моєму під'їзді), і метраж такий же.
и ты продавай)

как то на фото сильно бюджетно. какой идиот за 34 такое купит? посмотри что в Ирпене продают за эти же деньги

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... WOmrC.html

За 34 вже хрущ в нормальному р-ні купити, а не овноблок біля колії на Левандівці.

воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:10

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:и ты продавай)
І що тоді робити з отриманими фантіками?))
Краще вже нехай буде в бетоні :)
  vitaliiangel написав:посмотри что в Ирпене продают за эти же деньги
Ну, в нас у Винниках - теж дешевше ;)
  Bolt написав:За 34 вже хрущ в нормальному р-ні купити
Ну от що за мода порівнювати х з пальцем?))
Обсиканий хрущ зі старими комунікаціями і новесенький/сучасний ЖК з усіма плюшками ;)

дружина з дітьми їде в Польщу, а краще ще далі, в Португалію, і там як берегиня розбудовує "родинний капітал"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliiangel написав:Которая не только ощущается как трёшка а имеет 3 полноценные комнаты и большую кухню.
Ну, кухня в мене і так велика 17м2

І діти - швидко ростуть 😄
Тож, поки я вилізу з окопу... - поки туди-сюди, то вже і дві кімнати по вуха вистачить😁

Та й кажу - реально тісноти не відчувалось і раніше!
  vitaliiangel написав:имхо дурные бабки у переселенцев закончатся и смарт будет стоить столько сколько он стоит а не дикие 34куе.
Сумніваюсь що він значно подешевшає...
Бачу, що рік-півтора ціна коливається +/- на 100Кгрн.
А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:19

  vitaliiangel написав:хотя бы такого уровня


160 квартир на підїзд, 10 квартир на поверх, мда...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23

  Успіх написав:А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
если цена аренды упадет не будет никакого смысла покупать смарт под сдачу в аренду и на него тоже цена упадёт
vitaliiangel
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  #<1 ... 1007100810091010>
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