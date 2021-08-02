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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:34
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Которая не только ощущается как трёшка а имеет 3 полноценные комнаты и большую кухню.
Ну, кухня в мене і так велика 17м2
І діти - швидко ростуть 😄
Тож, поки я вилізу з окопу... - поки туди-сюди, то вже і дві кімнати по вуха вистачить😁
Та й кажу - реально тісноти не відчувалось і раніше!
vitaliiangel написав:
имхо дурные бабки у переселенцев закончатся и смарт будет стоить столько сколько он стоит а не дикие 34куе.
Сумніваюсь що він значно подешевшає...
Бачу, що рік-півтора ціна коливається +/- на 100Кгрн.
А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?! 😏
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Bolt
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36
Bolt написав:
Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?
В паркінгу😁😁😁
Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁
От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
flyman написав:
воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))
І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:47
Bolt написав:
А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу😁😁😁
То як - по руках?
Чи знайдете в словнику слово "вибачте"?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:03
Успіх написав: Bolt написав:
А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу😁😁😁
То як - по руках?
Чи знайдете в словнику слово "вибачте"?
Що я з того буду мати?
Пи. Си. Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно.
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Bolt
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:20
Bolt написав:
Що я з того буду мати?
Парвду.
Реальність.
І облом!
Bolt написав:
Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно
В мене такий стиль писання дописів...
Але я знову бачу, повіяло сумнівами?
То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!
І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?
Як і завжди - це не відповідь!
Або - а як завжди виїзджали за кордон?
- бронювання?
- списаний за непридатністю?
- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?
- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?
Ну ж, сміливо!
Тут - всі свої!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:56
Успіх написав: Bolt написав:
А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу
ті (умовно "Кременскіе леса") колись вважалось найекологічнішим місцем на всьому Донбасі. Ходили в 00х чутки, що там РЛА з данєцкімі колегами багато чого скупили колись
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