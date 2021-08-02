RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:34

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Которая не только ощущается как трёшка а имеет 3 полноценные комнаты и большую кухню.
Ну, кухня в мене і так велика 17м2

І діти - швидко ростуть 😄
Тож, поки я вилізу з окопу... - поки туди-сюди, то вже і дві кімнати по вуха вистачить😁

Та й кажу - реально тісноти не відчувалось і раніше!
  vitaliiangel написав:имхо дурные бабки у переселенцев закончатся и смарт будет стоить столько сколько он стоит а не дикие 34куе.
Сумніваюсь що він значно подешевшає...
Бачу, що рік-півтора ціна коливається +/- на 100Кгрн.
А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)

А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?! 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?
В паркінгу😁😁😁

Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁

От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
  flyman написав:воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))

І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:47

Безкоштовна акція!!!

  Bolt написав:А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу😁😁😁

То як - по руках?
Чи знайдете в словнику слово "вибачте"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:03

  Успіх написав:
  Bolt написав:А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу😁😁😁

То як - по руках?
Чи знайдете в словнику слово "вибачте"?

Що я з того буду мати?
Пи. Си. Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно.
Bolt
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:20

Все ж дуже просто!©

  Bolt написав:Що я з того буду мати?
Парвду.
Реальність.
І облом! ;)
  Bolt написав:Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно
В мене такий стиль писання дописів...

Але я знову бачу, повіяло сумнівами?

То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!


І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?
Як і завжди - це не відповідь!
Або - а як завжди виїзджали за кордон?
- бронювання?
- списаний за непридатністю?
- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?
- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?

Ну ж, сміливо!
Тут - всі свої! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:56

  Успіх написав:
  Bolt написав:А ви в той окоп хочаб залазили, чи може якись склад в Мукачево охороняєте?!
Тут, як правило за докази хочуть гроші))
А я Вам зроблю БЕЗКОШТОВНО екскурсію))
Приїзджайте в Лиман(Дон.області), а звідти я Вам зроблю екскурсію по Серібрянському лісу
ті (умовно "Кремєнскіє лєса") колись вважалось найекологічнішим місцем на всьому Донбасі. Ходили в 00х чутки, що там РЛА з данєцкімі колегами багато чого скупили колись
flysoulfly
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:00

  Успіх написав:
  Bolt написав:Що я з того буду мати?
Парвду.
Реальність.
І облом! ;)
  Bolt написав:Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно
В мене такий стиль писання дописів...

Але я знову бачу, повіяло сумнівами?

То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!


І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?
Як і завжди - це не відповідь!
Або - а як завжди виїзджали за кордон?
- бронювання?
- списаний за непридатністю?
- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?
- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?

Ну ж, сміливо!
Тут - всі свої! :lol:

Ля вже третій рік тут пишу, як я виїжджають за кордон, ви мабуть не уважно читаєте. У дружини 2-га група. Супровід.
Сумніви, що ви сидите десь в тепле кому місці, як мінімум, за надцять км від нуля і далі є.
В тата на дачах жили, якісь біженці з Щапоріждя(то за Грибовичами). І якось, минулого року, загребло ТЦК одного з них, чувака років 35 ти. Бятя аж розпереживвся. І тут на днях приїжджає той крендель на джіпі. Батя з ним трохи порозмовляв. Той розповів, що трохи пробув в р-ні нуля. Зара перевівся,і служить, тадам... , на Яворівському полігоні. Про себе не казав, але ціна питання переведення з нуля, 5-12 куе, якщо що.
Син механіка, що мені машину, час від часу ремонтує, теж під Авдієвкою служив(поки вона була наша). Вияснив подробиці. Сидів кілометрах в двадцяти від нуля-гайки крутив.
Тож, наскільки я зрозумів, під окропом, ви маєте найвазі, капткрку, в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.
Bolt
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:05

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Сучасні орендарі кавалірок харчуються в кафешках і піцою/сушами з доставкою в кавалірку))
ахаха ты цены в кафешках видел? те кто харчуется в кафешках не снимают смарты 28м2)
ахах
многие снимают.
А кафе - это неизбежность,
бо если не в кафешке - то нищеброд. Или девки не дадут, или прынца пропустишь...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:20

ДумайТЕ!©

  Bolt написав:в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.
Я вже писав, але повторю: 5-7-8км від нуля.
Звичайно, що на нулі "покруче", але і по нас періодично прилітає!
Якщо ми можемо досягти до 15км, то відповідно і ворог нас аналогічно досягає!

І ще одне - 5км від лінії... - а що, якщо прорив фронту? Вночі, а нас не встигли попередити?
За скільки часу до нас може добратись їхня піхота/БТРи/танки?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:36

  Успіх написав:
  Bolt написав:в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.
Я вже писав, але повторю: 5-7-8км від нуля.
Звичайно, що на нулі "покруче", але і по нас періодично прилітає!
Якщо ми можемо досягти до 15км, то відповідно і ворог нас аналогічно досягає!

І ще одне - 5км від лінії... - а що, якщо прорив фронту? Вночі, а нас не встигли попередити?
За скільки часу до нас може добратись їхня піхота/БТРи/танки?

Коли в останнє був прорив на таку глибину?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1008100910101011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9269 7037878
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2024 14:59
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16644518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 245237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12469)
03.08.2024 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.