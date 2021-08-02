RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:27

  Bolt написав:Тож, наскільки я зрозумів, під окропом, ви маєте найвазі, капткрку, в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.

Панове! Майте межу в звинуваченнях.
Всім відомо, що пан Успіх давно на фронті. Якщо я не помиляюся. то починав з українсько-білоруського кордону, потім - Херсонщина. Зараз Донеччина.

Хто за скільки кілометрів сидить в окопах - то вже не важливо.
Наприклад, я сам здивувався, але правда: рідний брат мого свояка служив коком (поваром) на судні - закордонні контракти.
А зараз готує їжу на фронті хлопцям - і Вже більше року...
Так добалакаєтеся до того, що і повар на фронті не є потрібним...
Хлопці, які сьогодні вразили та потопили в Севастополі підводний човен - вони на фронті чи не на фронті?
А далеко ж сиділи...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9873
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3658 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1008100910101011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 925, 926, 927
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9269 7037878
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2024 14:59
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16644518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 53, 54, 55
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
548 245237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 00:32
zerocool

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12469)
03.08.2024 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.