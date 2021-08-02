Панове! Майте межу в звинуваченнях.
Всім відомо, що пан Успіх давно на фронті. Якщо я не помиляюся. то починав з українсько-білоруського кордону, потім - Херсонщина. Зараз Донеччина.
Хто за скільки кілометрів сидить в окопах - то вже не важливо.
Наприклад, я сам здивувався, але правда: рідний брат мого свояка служив коком (поваром) на судні - закордонні контракти.
А зараз готує їжу на фронті хлопцям - і Вже більше року...
Так добалакаєтеся до того, що і повар на фронті не є потрібним...
Хлопці, які сьогодні вразили та потопили в Севастополі підводний човен - вони на фронті чи не на фронті?
А далеко ж сиділи...