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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2024 17:48
gonchik74 написав: Успіх написав:
І ще одне - 5км від лінії... - а що, якщо прорив фронту? Вночі, а нас не встигли попередити?
За скільки часу до нас може добратись їхня піхота/БТРи/танки?
Коли в останнє був прорив на таку глибину?
він в лісі. Там не розбереш шо де коли.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:59
Bolt
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Що я з того буду мати?
Парвду.
Реальність.
І облом!
Bolt написав:
Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно
В мене такий стиль писання дописів...
Але я знову бачу, повіяло сумнівами?
То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!
І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?
Як і завжди - це не відповідь!
Або - а як завжди виїзджали за кордон?
- бронювання?
- списаний за непридатністю?
- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?
- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?
Ну ж, сміливо!
Тут - всі свої!
Ля вже третій рік тут пишу, як я виїжджають за кордон, ви мабуть не уважно читаєте. У дружини 2-га група. Супровід.
Сумніви, що ви сидите десь в тепле кому місці, як мінімум, за надцять км від нуля і далі є.
В тата на дачах жили, якісь біженці з Щапоріждя(то за Грибовичами). І якось, минулого року, загребло ТЦК одного з них, чувака років 35 ти. Бятя аж розпереживвся. І тут на днях приїжджає той крендель на джіпі. Батя з ним трохи порозмовляв. Той розповів, що трохи пробув в р-ні нуля. Зара перевівся,і служить, тадам... , на Яворівському полігоні. Про себе не казав, але ціна питання переведення з нуля, 5-12 куе, якщо що.
Син механіка, що мені машину, час від часу ремонтує, теж під Авдієвкою служив(поки вона була наша). Вияснив подробиці. Сидів кілометрах в двадцяти від нуля-гайки крутив.
Тож, наскільки я зрозумів, під окропом, ви маєте найвазі, капткрку, в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.
, тема слизька й вважаю не треба її мусолити. а то як у ТЦК - то всі заховані так, що й днем з вогнем не знайдеш. а як коментувати інших - а що там такого?
наскільки відомо, більшість загиблих - саме від обстрілів. й на 5-10-15 км стріляє багато що. я особисто знав двох людей, які загинули від обстрілів у Харкові. й коментарі зі Львову чи з Польщі - ти ж не на нулі, що тут такого - трохи недоречні.
чув таку байку про артилерію - якщо якийсь Д20 - стрельнув й ховаєшся, й чекаєш буде обратка чи ні. часу знятися з позиції у випадку обратки немає.
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Shaman
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Додано: Суб 03 сер, 2024 19:15
Bolt
Shaman написав: Bolt написав: Bolt написав:
Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно
В мене такий стиль писання дописів...
Але я знову бачу, повіяло сумнівами?
То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!
І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?
Як і завжди - це не відповідь!
Або - а як завжди виїзджали за кордон?
- бронювання?
- списаний за непридатністю?
- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?
- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?
Ну ж, сміливо!
Тут - всі свої!
Ля вже третій рік тут пишу, як я виїжджають за кордон, ви мабуть не уважно читаєте. У дружини 2-га група. Супровід.
Сумніви, що ви сидите десь в тепле кому місці, як мінімум, за надцять км від нуля і далі є.
В тата на дачах жили, якісь біженці з Щапоріждя(то за Грибовичами). І якось, минулого року, загребло ТЦК одного з них, чувака років 35 ти. Бятя аж розпереживвся. І тут на днях приїжджає той крендель на джіпі. Батя з ним трохи порозмовляв. Той розповів, що трохи пробув в р-ні нуля. Зара перевівся,і служить, тадам... , на Яворівському полігоні. Про себе не казав, але ціна питання переведення з нуля, 5-12 куе, якщо що.
Син механіка, що мені машину, час від часу ремонтує, теж під Авдієвкою служив(поки вона була наша). Вияснив подробиці. Сидів кілометрах в двадцяти від нуля-гайки крутив.
Тож, наскільки я зрозумів, під окропом, ви маєте найвазі, капткрку, в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.
, тема слизька й вважаю не треба її мусолити. а то як у ТЦК - то всі заховані так, що й днем з вогнем не знайдеш. а як коментувати інших - а що там такого?
наскільки відомо, більшість загиблих - саме від обстрілів. й на 5-10-15 км стріляє багато що. я особисто знав двох людей, які загинули від обстрілів у Харкові. й коментарі зі Львову чи з Польщі - ти ж не на нулі, що тут такого - трохи недоречні.
чув таку байку про артилерію - якщо якийсь Д20 - стрельнув й ховаєшся, й чекаєш буде обратка чи ні. часу знятися з позиції у випадку обратки немає.[/quote]
Що куди долітає, можете мені не розповідати.
Ще за 20 років до війни на Скнилові СУ-27 дер бетон злітної смуги крилом метрах в ста від мене поки не вибухнув. Головне, що хвилин за 20 я якраз був в тому ІЛі в якому загинуло кільканадцять людей.Так, що не обов'язково бути на нулі, щоби попасти під роздачу. 😏
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Bolt
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