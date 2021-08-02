Bolt написав:

Успіх написав: Bolt написав: Що я з того буду мати? Що я з того буду мати? Парвду.

Реальність.

І облом! Bolt написав: Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно Люди які сидять в окопах, як правило, не тулять смайлики в свої постах, запредільно В мене такий стиль писання дописів...



Але я знову бачу, повіяло сумнівами?



То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!





І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?

Як і завжди - це не відповідь!

Або - а як завжди виїзджали за кордон?

- бронювання?

- списаний за непридатністю?

- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?

- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?



Ну ж, сміливо!

Тут - всі свої! Парвду.Реальність.І облом!В мене такий стиль писання дописів...Але я знову бачу, повіяло сумнівами?То ще раз кажу - приїзджайте і переконайтесь!І ще одне - чіткої відповіді, як саме Ви виїхали за кордон - так і не написали?Як і завжди - це не відповідь!Або - а як завжди виїзджали за кордон?- бронювання?- списаний за непридатністю?- якась чудо-довідка по роботі, що дозволяє "комадировку" за кордон?- чи просто, якийсь чудо-папірець за чудо-хабар?Ну ж, сміливо!Тут - всі свої!

Ля вже третій рік тут пишу, як я виїжджають за кордон, ви мабуть не уважно читаєте. У дружини 2-га група. Супровід.Сумніви, що ви сидите десь в тепле кому місці, як мінімум, за надцять км від нуля і далі є.В тата на дачах жили, якісь біженці з Щапоріждя(то за Грибовичами). І якось, минулого року, загребло ТЦК одного з них, чувака років 35 ти. Бятя аж розпереживвся. І тут на днях приїжджає той крендель на джіпі. Батя з ним трохи порозмовляв. Той розповів, що трохи пробув в р-ні нуля. Зара перевівся,і служить, тадам... , на Яворівському полігоні. Про себе не казав, але ціна питання переведення з нуля, 5-12 куе, якщо що.Син механіка, що мені машину, час від часу ремонтує, теж під Авдієвкою служив(поки вона була наша). Вияснив подробиці. Сидів кілометрах в двадцяти від нуля-гайки крутив.Тож, наскільки я зрозумів, під окропом, ви маєте найвазі, капткрку, в не самому небезпечно у місці фронту, за кільканадцять км від нуля, а може і кількадесят.