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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23

  Успіх написав:А от оренда по-трошки росте(яка самебільше і залежить від переселенців)
если цена аренды упадет не будет никакого смысла покупать смарт под сдачу в аренду и на него тоже цена упадёт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як в сучасному ЖК під час блеауту, балон газовий, на балконі ставите, чи в кімнаті?
В паркінгу😁😁😁

Ще раз кажу - піцерії/кафешки/харчевні - рулеззз!😁😁😁

От і бізнесідея на поверхні - відкрити харчевню/столову при кожному ЖК і #рубатибаблонєподєцке!😁😁😁
  flyman написав:воно ж ще не здане, в статусі чи то нахалбуд чи просто будова
Ще от-от)) і так вже рік😁🤦🏻
Хоча я в березні був на огляді своєї квіточки, то там залишилось всього лиш дозавершити частково стіни/стелі МЗК + розпридільчі шафки води і ее, ну і з одного боку подвір'я зробити "з нуля"))
Тобто, роботи було на місяць, якщо "стати і зробити"!
Але - розтягують "резинову Зіну")))

І я міг ще в березні підписати доки, які дають дозвіл робити ремонт в своїй квіточці...
Але!
Але з окопу якось трошки не зовсім зручно його робити😁
Ну і + те, вищеописане☝️ - хто буде орендувати в незавершеному?
Хіба за пів ціни)) чи за пучок петрушки))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 сер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 01:57

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:хотя бы такого уровня


160 квартир на підїзд, 10 квартир на поверх, мда...


Для простаків - те, що треба! :mrgreen:
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